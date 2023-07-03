Kayseri'de polis timi ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı
İHA

Kayseri’de korkunç bir yaşandı.

Kocasinan ilçesinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki otomobil ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Timleri Amirliği’nde görevli polis memuru F.E. idaresindeki plakalı motosiklet ile çarpıştı.

2 polis yaralı

Kazada polis memuru F.E. ve Y.U. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı polislerde ambulanslar ile Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.