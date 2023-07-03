Kayseri'de polis timi ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli olan 2 polis, çarpıştıkları otomobilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri’de korkunç bir kaza yaşandı.

Kocasinan ilçesinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki otomobil ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polis memuru F.E. idaresindeki plakalı motosiklet ile çarpıştı.

2 polis yaralı

Kazada polis memuru F.E. ve Y.U. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı polislerde ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.