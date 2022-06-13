Kayseri'de polise teslim olmayan şahıs annesi ve eşini rehin aldı

Kayseri'de polise teslim olmayan şahıs annesi ve eşini rehin aldı

Kocasinan ilçesinde hırsızlık suçundan araması bulunan şahsın yeri polis ekiplerince belirlendi. Teslim olmamak için annesi ve eşini rehin alan şahıs 5 saatin ardından etkisiz hale getirildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki okulda yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.E.S. olduğunu belirledi.

Şahsın ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında olduğunu belirleyen ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı.

Annesini ve eşini rehin aldı

Operasyonda kapıda polis ekiplerini gören şahıs, teslim olmamak için elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu teslim olmayan şahsı etkisiz hale getirmek için olay yerine özel hareket polisleri de sevk edildi. Bu sırada çelik yelek giyen polis ekipleri de, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

5 saatlik mücadele

Şüpheli Y.E.S., yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Polis otosuna bindirilen Y.E.S., emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.























