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    Kayseri'de polisten kaçan hükümlünün ayağı kırıldı

    Hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G., eve gelen polis ekiplerini görüp, kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.
    • 18.04.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:51
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    Kayseri'de polisten kaçan hükümlünün ayağı kırıldı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin yerini belirledi.

    'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G.'nin, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde olduğunu tespit edildi.

    Balkondan atladı, ayağını kırdı

    Ekipler, eve operasyon düzenledi.

    Polisi gören O.G., kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.

    DHA'nın haberine göre polisin çağırdığı ambulansla O.G., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kayseri de polisten kaçan hükümlünün ayağı kırıldı #1


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