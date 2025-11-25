Abone ol: Google News

Kayseri'de polisten kaçan otomobil devrildi

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 08:03
  • Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı.
  • Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri Furkan Y. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Takibe alınan otomobil, yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

2 YARALI

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Tüfek ve tabanca ele geçirilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

