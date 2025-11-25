Kayseri'de polisten kaçan otomobil devrildi

- Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı.
- Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri Furkan Y. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
Sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Takibe alınan otomobil, yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
2 YARALI
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Tüfek ve tabanca ele geçirilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.