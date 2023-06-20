Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yapılan takip sonucu otomobilde uyuşturucuyla yakalandı.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde saat 22.00 sıralarında polis ekipleri devriye atarken bir otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya çalıştı.

Yunus ekiplerinin takibi sonucunda şüphelilerin otomobili yaklaşık yarım saat süren takip sonucu Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi'nde durduruldu.

Otomobilde uyuşturucu bulundu

Sürücü F.Y. ve yanındaki arkadaşı F.K. gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ve kama ele geçirildi.