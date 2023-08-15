Kayseri'de polisten kaçar araç takla attı: Otomobilden uyuşturucu madde çıktı Kentte polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasından kaçan şüpheli araç, yoldan çıkarak kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta yapılan aramada değeri 25 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İHA

Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Son olarak bir hareketlilik de Kayseri'de yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi.

Kaçarken yoldan çıkıp takla attılar

Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

25 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.