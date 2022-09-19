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    Kayseri’de restoran sahibi öldürüldü

    47 yaşındaki restoran sahibi, işletmesinde tabanca ile öldürülmüş halde bulundu. Jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
    • 19.09.2022 - 08:41
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    Kayseri’de restoran sahibi öldürüldü

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki restoranın sahibi Mehmet Karadağ (47), saat 19.00 sıralarında restorana gelen müşteriler tarafından öldürülmüş halde bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekipleri Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Jandarma şüpheli ya da şüphelileri arıyor

    Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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