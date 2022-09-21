Petrol
92.31
1.86%
Euro
18.1545
-0.55%
Dolar
18.3142
-0.03%
Altın
983.14
0.32%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.566
-3.36%
BTXN Coin
7.97
-0.62%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

    Yaşanan 10 hırsızlık olayına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin sakada kutusunu çalabilmek için verdiği mücadelenin de kameraya yansıdığı görüldü.
    • 21.09.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

    Kayseri’de, farklı tarihlerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, başlatılan çalışmalar kapsamında kentteki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Operasyon düzenlendi

    İHA’nın haberine göre; hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

    Sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

    Öte yandan şüphelilerden birinin, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusunu çalmak için verdiği mücadele de kameralar tarafından görüntülendi.

    Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada ViDEO

    Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    İstanbul'da onlarca kişinin önünde bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    İstanbul'da onlarca kişinin önünde bıçaklayarak öldürdü

    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi
    Dünya

    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi

    Görüş Bildir