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- Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
Yaşanan 10 hırsızlık olayına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin sakada kutusunu çalabilmek için verdiği mücadelenin de kameraya yansıdığı görüldü.
- 21.09.2022 - 08:59
- Güncelleme : 21.09.2022 - 09:42
Kayseri’de, farklı tarihlerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, başlatılan çalışmalar kapsamında kentteki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
Operasyon düzenlendi
İHA’nın haberine göre; hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
Öte yandan şüphelilerden birinin, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusunu çalmak için verdiği mücadele de kameralar tarafından görüntülendi.
Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada ViDEO