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Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

Kayseri’de sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

Yaşanan 10 hırsızlık olayına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin sakada kutusunu çalabilmek için verdiği mücadelenin de kameraya yansıdığı görüldü.