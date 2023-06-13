Kayseri'de sahte dekontla dolandırıcılık yaptı İnternet üzerinden satış yapan insanları sahte dekont düzenleyerek 15 kişiyi dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

Yurt genelinde dolandırıcılarla mücadele sürüyor.

Dolandırıcılara göz açtırmayan güvenlik güçleri vatandaşları da sık sık uyarıyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlar her geçen gün ise artırılıyor.

Dolandırıcıların yeni adresi ise Kayseri oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Sahte dekontla dolandırıcılık

Bu kapsamda kentte internet üzerinden elektronik ürün satan insanları arayarak buluşan ve sahte dekont düzenleyerek parasını banka yoluyla gönderdiğini söyleyerek dolandıran G.S.P (27) yakalandı.

190 bin 450 TL vurgun

Yapılan çalışmalarda G.S.P.’nin, 13 farklı olayda 15 kişiyi 190 bin 450 TL dolandırarak zarara uğrattığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.