Kayseri'de sahte sözleşmeyle kiralıdıkları dozeri 3 kişiye sattılar

Sahte kiralama sözleşmesi ile 850 bin TL değerindeki dozeri farklı şehire getirerek şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Dolandırıcılar her geçen gün farklı bir oyunla vatandaşları mağdur ediyor.

Emniyet güçlerinin tüm uyarılarına rağmen dolandırıcıların oyunu farklı bir boyut geliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan A.K., 850 bin TL değerindeki dozeri için sosyal medya üzerinden kiralık ilanı verdi.

Sahte kiralama sözleşmesi

İlanı görerek şahısla irtibata geçen 50 yaşındaki G.Ö. ve 47 yaşındaki M.K., sahte kiralama sözleşmesi düzenleyerek dozeri Kayseri'ye getirdi.

Dolandırıldığını anlayan A.K.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Farklı kişilere dolandırılarak satıldı

Dozerin ilk olarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan T.V.'ye, ardından Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan H.T.'ye kiralanıp daha sonra satıldığını belirleyen polis, ardından da aracın Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan D.H.'ye satıldığını tespit etti.

3 şüpheli yakalandı

Dozer Denizli'de çekicinin üzerinde ele geçirilirken, şüpheliler G.Ö., M.K. ve Y.P. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

2 zanlı tutuklandı

Dozer sahibine teslim edilirken, şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.