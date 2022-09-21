Kayseri'de saldırganı yakalamak için 450 saat kamera kaydı incelendi

Kayseri'de saldırganı yakalamak için 450 saat kamera kaydı incelendi

İşlettiği kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Özdal Ç.'yi vuran şahsı bulmak için 450 saat kamera kaydı incelenerek, 250 kişi ile görüşüldü.

Kayseri'de ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde 47 yaşındaki Özdal Ç., işlettiği kıraathanenin önünde otururken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Özdal Ç. kurşunlarla yaralanırken, şüpheli şahıs ise aracı ile olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.

450 saatlik kamera kaydı incelendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerden itibaren çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Yaklaşık 450 saat kamera kaydı inceleyen, 250 kişi ile görüşen cinayet dedektifleri, şahsın kimliğini tespit etti.

Şüpheli yakalandı

İHA'nın haberine, şüpheli U.F. (43), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan U.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.