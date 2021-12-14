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Kayseri'de şalvarında uyuşturucu saklayan kadın ve ailesi yakalandı

Kayseri'de şalvarında uyuşturucu saklayan kadın ve ailesi yakalandı

Kayseri'de bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, 236 gram bonzaiyi şalvarının içinde gizleyen kadın ile 2 yakınını gözaltına aldı.