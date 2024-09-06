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Kayseri'de satış ofisine yapılan silahlı saldırıda 15 yaşında genç yaralandı

Kayseri'de satış ofisine yapılan silahlı saldırıda 15 yaşında genç yaralandı Kayseri'de, bir inşaat firmasının satış ofisine yapılan silahlı saldırıda Y.A. (15), yaralandı.