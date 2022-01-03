Kayseri'de savcının kapısına kafa atan şahsa 10 ay hapis

İfade vermek üzere götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atarak zarar veren 21 yaşındaki Ahmet R., 10 ay hapse çarptırıldı.

Geçen yıl 12 Aralık'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki adliyenin 3'üncü katındaki savcılık koridorunda 21 yaşındaki Suriyeli Ahmet R., ifadesinin alınması için polis nezaretinde savcılığa getirildi.

Dışarıda beklediği sırada savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Ahmet R. hakkında tutanak tutuldu. Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KAFA ATTIM"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmet R. hazır bulundu.

Pişman olduğunu söyleyen Ahmet R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım, zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım." dedi.

10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın daha önceki sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.





