Kayseri'de savrulan otomobil trafoya çarpması sonucu yangın çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde panik dolu anlar...
Tavlusun Mahallesi Atatürk 1. Cadde ve Aydınlar Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında C.K. idaresindeki otomobil ile G.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
TRAFOYA ÇARPIP YANGIN ÇIKARDI
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri sokakta bulunan trafoya çarptı.
Trafoda yangın çıkarken, yangını çevrede bulunan vatandaşlar büyümeden söndürerek tehlikeyi önledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından kazaya karışan iki otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.