Kayseri'de şehit eşi aracında ölü bulundu 12 yıl önce PKK’lı teröristlerin Diyarbakır'da şehit ettiği polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil, cipinde başından vurulmuş halde ölü bulunurken konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta, cipinde hareketsiz halde duran bir kadın görenler, polise haber verdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede kadının Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil'i, olduğu belirlendi.

Polis soruşturma başlattı

Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sayil’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)