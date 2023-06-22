Kayseri’de sel: Fabrikanın duvarı yıkıldı Organize Sanayi Bölgesi’nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde bir fabrikanın duvarı yıkılırken, altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Duvarın yıkılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

İHA

Haziran ayında sel felaketini yaşayan illerden biri de Kayseri oldu…

Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan Merkez Çelik Fabrikası’nın duvarı, şiddetli yağış sonrası yıkıldı.

Yıkılan duvar, yolu kapattı.

Ölen ya da yaralanan yok

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve İtfaiye ekipleri de yıkılan duvarda inceleme yaptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

4 araç hurdaya döndü

Duvarın altında kalan 4 araç, hurdaya döndü.

Öte yandan, duvarın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.