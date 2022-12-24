Kayseri'de sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kıskanarak kız arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan şüpheli adama verilen ağırlaştırılmış müebbet, Yargıtay tarafından onandı.

Kayseri'de, 31 Temmuz 2019'da inşaat firmasında sekreter olan 27 yaşındaki Gülay Şimşek'in eski sevgilisi dehşet saçtı.

Şimşek'in ayrılmak istediği 38 yaşındaki sevgilisi Özkan Onay iş çıkışı tabancayla vurdu.

Kanlar içerisinde yere yığılan kadın hayatını kaybetti.

Bunun üzerine kaçan ve polis tarafından yakalanan Onay, tutuklandı.

"Çok seviyordum ve kıskanıyordum"

Özkan Onay hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 25 Eylül 2019'da görülen karar duruşmasında, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum.

Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" diyen Onay'a 'kasten öldürmek'ten müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 1 yıl hapis verildi.

Avukatlar itiraz etti

Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Tasarlayarak öldürme suçundan yargılandı

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı.

Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, 'tasarlayarak öldürme' suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtip, kararı bozdu.

Dosya yerel mahkemeye gönderildi

Sanığa müebbet hapsi az bulan Yargıtay, cezanın artırılıp yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

İtiraz sonrası cezası arttırıldı

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Özkan Onay, duruşmada hazır bulundu.

Son sözü sorulan Onay, olayı planlamadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılamada sanık Özkan Onay'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Karar mahkeme tarafından onaylandı

Sanık avukatının itirazıyla karar, temyiz edilip yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet alan Özkan Onay ile ilgili kararını açıkladı.

Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yapıp, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Kararın kesinliğine karar verildi

Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti.

DHA'nın haberine göre, Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.