Kayseri'de, şiddet gören kadını kurtarırken bıçaklandı

Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gören kadını kurtarmaya çalışan E.B., çıkan arbedede bıçaklandı. Kadını kurtaran E.B., "Kadını dövüyordu, dövdüm" dedi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde O.Y. (30) isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşını darbetmeye başladı.

Şiddet gören kadının yardımına, yoldan geçen E.B. (47) yetişti. Kadının darbedildiğini göre E.B., olaya müdahale etti.

Kolundan bıçaklandı

Tepki gören O.Y., E.B. ile kavga etmeye başladı. E.B., çıkan kavgada koluna bıçak darbesi aldı. Yaralanmasına rağmen kadını kurtaran E.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

“Kadını dövüyordu, dövdüm”

Polis ekipleri de O.Y. ve kız arkadaşını karakola götürdü. Kolu kan içerisinde kalan E.B. de, olay anlatarak, "Kadını dövüyordu, dövdüm." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.