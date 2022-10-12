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- Kayseri'de sigarayı söndürmeyi unuttu, yangın çıktı
Kayseri'de sigarayı söndürmeyi unuttu, yangın çıktı
İçtiği sigarayı söndürmeyi unutan M.D. isimli şahsın evinde yangın çıktı. Tekerlekli sandalyede olan M.D., boğulmaktan komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
- 12.10.2022 - 17:02
- Güncelleme : 12.10.2022 - 17:48
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi'nde yaşayan ve ev sahibi olan M.D adlı vatandaş, içtiği sigarayı söndürmeyi unuttu.
Sigaradan çıkan ateş kısa sürede büyüdü ve evde yangın çıkmasına sebep oldu.
Binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.
Çıkan dumandan boğulmaktan son anda kurtuldu
İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hızlıca eve girerek tekerlekli sandalyede olan ev sahibi M.D.’yi dumanların arasında boğulmaktan son anda kurtardı.
Sigaradan çıkan yangın ise ekiplerin yoğun müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
İHA'dan edinen bilgilere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.