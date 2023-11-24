Kayseri'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Kayseri'de Suriye uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavgada 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda Suriye uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Yaşanan kavgada Muhammed Alhalaf ve Ahmet Alhalaf silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde can verdiler

Yapılan ilk müdahalede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri evde inceleme yaparken ölen şahısların cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri de olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)