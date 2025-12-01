Abone ol: Google News

Kayseri'de soba borusu yüzünden öldü

49 yaşındaki Mehmet Erdoğan, arkadaşının iş yerinde soba borusunu duvara sabitlemeye çalışırken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 14:07
Kayseri'de korkunç olay... 

Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmazı Sokak’ta Mehmet Erdoğan, arkadaşı S.M.’nin iş yerinin dışındaki soba borusunu duvara sabitlemek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Erdoğan, yaklaşık 3 metre yükseklikten paletlerin üzerine düşüp ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Erdoğan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

