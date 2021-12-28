Kayseri'de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Kayseri'de, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’taki 11 katlı binanın en üst katındaki dairede oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangında yaşamını yitiren Umut E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.