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    Kayseri'de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

    Kayseri'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de dumandan etkilendi.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 04:30
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    Kayseri'de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

    Kayseri'de, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’taki 11 katlı binanın en üst katındaki dairede oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı.

    4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti.

    Kayseri de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi #1

    4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Yangında yaşamını yitiren Umut E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi #2

    Kayseri de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi #3

    Kayseri de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi #4

    Kayseri de sobadan yangın çıktı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi #5

     

     

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