Petrol
111.09
1.00%
Euro
16.8649
0.38%
Dolar
15.9007
0.18%
Altın
948.45
0.63%
Borsa
2395
0.96%
Bitcoin
486.522
2.58%
BTXN Coin
13.56
0.14%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Kayseri'de şoförlerini öldüren baba ve oğul tutuklandı

    Taksi plakası sahibi ile şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birisi, yanında bulundurduğu tabanca ile şoför Musa K.'nin başına ateş ederek öldürdü.
    • 23.05.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de şoförlerini öldüren baba ve oğul tutuklandı

    Kyaseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibi A.T.’nin 18 yaşındaki oğlu E.T., şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

    Kavganın büyümesinin ardından E.T., Musa K.’nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu.

    Tek el ateş etti

    Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.’nin başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

    Evinde yakalandı

    Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.’yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    Baba ve oğlu tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı E.T. ve taksi sahibi baba A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de şoförlerini öldüren baba ve oğul tutuklandı #1

    Kayseri de şoförlerini öldüren baba ve oğul tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    2000 yılında kaybolan askere şehitlik unvanı verildi
    3. Sayfa

    2000 yılında kaybolan askere şehitlik unvanı verildi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Dünya şampiyonu genç yüzücü Mehlika: Hedef Paris
    Milli Takımlar

    Dünya şampiyonu genç yüzücü Mehlika: Hedef Paris

    Görüş Bildir