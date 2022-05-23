Kayseri'de şoförlerini öldüren baba ve oğul tutuklandı

Taksi plakası sahibi ile şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birisi, yanında bulundurduğu tabanca ile şoför Musa K.'nin başına ateş ederek öldürdü.

Kyaseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibi A.T.’nin 18 yaşındaki oğlu E.T., şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Kavganın büyümesinin ardından E.T., Musa K.’nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu.

Tek el ateş etti

Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.’nin başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Evinde yakalandı

Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.’yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Baba ve oğlu tutuklandı

İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı E.T. ve taksi sahibi baba A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



