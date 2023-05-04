Kayseri'de sokak köpeği önce bir çocuğu ısırdı ardından bir köpeği boğdu Başıboş sokak köpeği, bir çocuğu ısırıp yaraladıktan sonra bahçede bağlı olan köpeği boğarak kanlar içerisinde bıraktı. Ekipler köpeği barınağa götürdü.

İHA Başıboş sokak köpeği sorunu bitmek bitmiyor. Ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açan köpek saldırıları, binlerce vatandaşın canını tehlikeye atıyor. Bu kez olayın adresi Kayseri oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başıboş sokak köpeği, sokakta oynayan bir çocuğa saldırarak yaraladı. Ardından müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğe saldıran köpek, mahalle sakinlerini korkuya sevk etti. Ekipler olay yerine geldi Korku içerisinde kalan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırgan köpeği ağaca bağladı. Önce çocuğa sonra başka köpeğe saldırdı Bölgeye gelen Melikgazi Belediyesi ekipleri de uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Saldırgan köpek, barınağa götürüldü. Mahalledeki çocuklarda dehşet anlarını anlatarak, köpeğin önce çocuğa ardından da diğer köpeğe saldırdığını söyledi.