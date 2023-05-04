İHA

Başıboş sorunu bitmek bitmiyor.

Ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açan saldırıları, binlerce vatandaşın canını tehlikeye atıyor.

Bu kez olayın adresi oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başıboş sokak köpeği, sokakta oynayan bir çocuğa saldırarak yaraladı. Ardından müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğe saldıran köpek, mahalle sakinlerini korkuya sevk etti.

Ekipler olay yerine geldi

Korku içerisinde kalan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırgan köpeği ağaca bağladı.

Önce çocuğa sonra başka köpeğe saldırdı

Bölgeye gelen Melikgazi Belediyesi ekipleri de uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Saldırgan köpek, barınağa götürüldü.

Mahalledeki çocuklarda dehşet anlarını anlatarak, köpeğin önce çocuğa ardından da diğer köpeğe saldırdığını söyledi.

Kayseri'de sokak köpeği önce bir çocuğu ıssırdı ardından bir köpeği boğdu
Kayseri'de sokak köpeği önce bir çocuğu ıssırdı ardından bir köpeği boğdu
Kayseri'de sokak köpeği önce bir çocuğu ıssırdı ardından bir köpeği boğdu
Kayseri'de sokak köpeği önce bir çocuğu ıssırdı ardından bir köpeği boğdu