Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan çete çökertildi

İHA
Dolandırıcıların yeni tuzağı bu kez Kayseri'de tuttu...
23 yaşındaki S.D.'nin dolandırıcılık için yeni yöntemi ortaya çıktı.
Eve davet ederek zorla senet imzalatıyor
Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şahsın, sosyal medya üzerinden tanıştığı mağdur şahısları alkol almak üzere ikametine davet ettiği öğrenildi.
Buluşma sonrası şüpheli S.D.'nin haber vermesi ile ikamete 3 şahsın girerek mağdur şahısları darbetmek ve alıkoymak suretiyle 'namus cezası' adı altında zorla senet imzalattıkları tespit edildi.
4 şüpheli tutuklandı
Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesi şüpheliler S.D. (23), T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)