Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan çete çökertildi İnternet üzerinden tanıştığı şahısları eve davet ederek zorla senet imzalattıran kadın ve beraberindeki 3 kişi ekiplerce yakalanarak tutuklandı.

İHA

Dolandırıcıların yeni tuzağı bu kez Kayseri'de tuttu...

23 yaşındaki S.D.'nin dolandırıcılık için yeni yöntemi ortaya çıktı.

Eve davet ederek zorla senet imzalatıyor

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şahsın, sosyal medya üzerinden tanıştığı mağdur şahısları alkol almak üzere ikametine davet ettiği öğrenildi.

Buluşma sonrası şüpheli S.D.'nin haber vermesi ile ikamete 3 şahsın girerek mağdur şahısları darbetmek ve alıkoymak suretiyle 'namus cezası' adı altında zorla senet imzalattıkları tespit edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesi şüpheliler S.D. (23), T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)