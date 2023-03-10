Kayseri'de Suriyeli Yusuf’u öldüren 2 zanlıya 23'er yıl hapis

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan 37 yaşındaki Suriyeli Yusuf Akiş Bala'nın evinde geçen yıl 31 Mart'ta saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı.

İhbarla adrese gelen ekipler, Bala'nın öldüğünü belirledi.

Otopsisi yapılan Bala'nın, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edildi.

Çalışma başlatan polis, 650 saatlik görüntü izleyip, cinayeti Suriyeli Hasan Elhaneş (19) ile Hüseyin Huveytli'nin (19) işlediğini belirledi.

Polis, operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin ayrıca Bala'nın cep telefonunu gasbettikleri tespit edildi.

Tutuklanan 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan müebbet hapse kadar, 'yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu 2 sanık hazır bulundu.

Duruşmada cinayeti işlemediğini iddia eden Hasan Elhaneş, şunları söyledi:

Hüseyin beni ve ailemi DEAŞ aracılığıyla ölümle tehdit etti. Çünkü babası DEAŞ’tan dolayı cezaevindeydi. 15 yıl ceza aldı. 2 kardeşi de DEAŞ’tan dolayı emniyet tarafından alınmıştı. Yusuf'un evinde çay içtikten sonra sızmışım. Sanırım çayıma bir şeyler kattılar. Uyandığımda Yusuf'un ölmüş olduğunu ve Hüseyin'in elini yıkadıktan sonra eşofman üstünü Yusuf'un odasına attığını gördüm. Suçsuzum, beni olayla alakam yok.