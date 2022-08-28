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    Kayseri'de tabancayla oynayan 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

    Kayseri'de 3 yaşındaki bir çocuk elindeki tabancayla oynadığı sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun babasına isabet etti. Çocuğun babası G.Ç. (25) yaşamını yitirdi.
    • 28.08.2022 - 02:20
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    Kayseri'de tabancayla oynayan 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde İldem Fatih Mahallesi, Kurbanlı Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda; K.A.Ç.'nin (3) elinde bulunan tabanca ateş aldı.

    Kurşun babasına isabet etti

    Tabancadan çıkan kurşun babası G.Ç.'ye (25) isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kayseri de tabancayla oynayan 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü #1

    Baba hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de tabancayla oynayan 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü #2

    Kayseri de tabancayla oynayan 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü #3


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