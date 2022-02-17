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    Kayseri’de, takı paylaşım kavgası kanlı bitti

    Nişanı bozan gençlerin aileleri arasında çıkan takı paylaşım kavgası kanlı bitti. Kız babası Hüseyin B., İ.B isimli şahıs tarafından bıçaklandı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 16:59
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    Kayseri’de, takı paylaşım kavgası kanlı bitti

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi 4361'inci Sokak'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 14.00 sıralarında, nişan bozan aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

    İddiaya göre Hüseyin Y.'nin (42) kızı, kısa süre önce nişanlandığı ismi öğrenilemeyen kişi ile anlaşamayınca ayrılma kararı aldı.

    Bunun üzerine aileler nişanda takılan takıların paylaşımı için bir araya geldi.

    MUTFAKTAN BIÇAK ALIP YARALADI

    İki aile arasında bu sırada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.B. isimli bir şahıs, mutfaktan aldığı bıçakla Hüseyin Y.’yi sol bacağından yaraladı.

    Kayseri’de, takı paylaşım kavgası kanlı bitti #1

    POLİSE TESLİM OLDU

    İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hüseyin Y.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İ.B. ise, suç aleti bıçakla polise teslim oldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de, takı paylaşım kavgası kanlı bitti #2


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