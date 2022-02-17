Kayseri’de, takı paylaşım kavgası kanlı bitti

Nişanı bozan gençlerin aileleri arasında çıkan takı paylaşım kavgası kanlı bitti. Kız babası Hüseyin B., İ.B isimli şahıs tarafından bıçaklandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi 4361'inci Sokak'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 14.00 sıralarında, nişan bozan aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre Hüseyin Y.'nin (42) kızı, kısa süre önce nişanlandığı ismi öğrenilemeyen kişi ile anlaşamayınca ayrılma kararı aldı.

Bunun üzerine aileler nişanda takılan takıların paylaşımı için bir araya geldi.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP YARALADI

İki aile arasında bu sırada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.B. isimli bir şahıs, mutfaktan aldığı bıçakla Hüseyin Y.’yi sol bacağından yaraladı.

POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hüseyin Y.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İ.B. ise, suç aleti bıçakla polise teslim oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.