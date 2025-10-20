Kayseri'de takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

- Kayseri'de H.E. yönetimindeki otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.
- Kazada Hatun E. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda H.E. (76) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri araçta bulunan Hatun E.'nin (71) hayatını kaybettiği belirlerken yaralı H.E. ve O.Y. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hatun E.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.