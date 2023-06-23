Kayseri'de taksicilerin yolcu kavgası kanlı bitti: 1 ölü Melikgazi ilçesinde taksiciler arasında iddiaya göre yolcu taşıma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki bir taksi durağında meydana gelen olayda, taksiciler Ali Demirel ile R.D. arasında iddiaya göre yolcu meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanındaki bıçakla Demirel'e saldırdı.

Ali Demirel vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan taksici, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri de olay yerinden kaçan R.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.