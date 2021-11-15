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    Kayseri'de tandıra gömülen çift davasında sanıklara müebbet hapis istemi

    Öldürüp tandıra gömülen çiftin yargılandığı davada, Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. Savcı, sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:54
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    Kayseri'de tandıra gömülen çift davasında sanıklara müebbet hapis istemi

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu.

    Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti.

    Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.

    BETON TANDIRDA ÖLÜ BULUNDU

    Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama yaptı.

    Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu tespit edildi.

    Öldürüldükten sonra çuvalla atıldıkları tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan olayla ilgili gözaltına alındı.

    2 TUTUKLAMA

    Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    3'ÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

    Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü duruşmasında tüm sanıklar hazır bulunurken, ölen çiftin cezaevinde olan şikayetçi oğulları A.T. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

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    Kayseri de tandıra gömülen çift davasında sanıklara müebbet hapis istemi #4

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