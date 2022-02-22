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    Kayseri’de tarihi eser operasyonunda suikast silahı ele geçirildi

    Tarihi eser operasyonunda, buzdolabı içerisine gizlenmiş suikast silahı tabir edilen kalem silah ve 71 adet silaha ait fişek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tarihi eserde ele geçirildi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:38
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    Kayseri’de tarihi eser operasyonunda suikast silahı ele geçirildi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Ö.K. isimli bir şahsın elinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu ve bu tarihi eserleri kendine ve kardeşine ait ikamette sakladığı, yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Talas ve Melikgazi ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı.

    TARİHİ ESERLERİN PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

    Aramalarda, mutfakta bulunan buzdolabı içerisine gizlenmiş 1 adet suikast silahı olarak tabir edilen kalem tabanca ve tabancaya ait 71 adet fişek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan Roma ve Bizans dönemine ait 688 adet sikke ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.K., R.D. ve K.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kayseri’de tarihi eser operasyonunda suikast silahı ele geçirildi #1

    Kayseri’de tarihi eser operasyonunda suikast silahı ele geçirildi #2

    Kayseri’de tarihi eser operasyonunda suikast silahı ele geçirildi #3


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