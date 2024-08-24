Kayseri'de tartıştığı akrabasını tüfekle vurdu Talas'ta akrabası ile kavga eden bir şahıs, yanında getirdiği tüfekle akrabasını bacağından vurarak ağır yaraladı.

İHA

Kayseri’de akrabaların kavgası kanlı bitti...

Talas'a bağlı Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde bir iş yerinde, akraba olan M.Ö. ve K.Ö. arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. yanında bulunan tüfekle M.Ö.’ye ateş etti.

M.Ö. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, K.Ö. de polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)