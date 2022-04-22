Petrol
108.72
0.13%
Euro
15.94
-0.05%
Dolar
14.71
0.03%
Altın
923.12
0.06%
Borsa
2557
1.22%
Bitcoin
598.615
-1.90%
BTXN Coin
29.38
1.55%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Kayseri'de tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü

    Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız, tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı elleriyle boğarak öldürdü.
    • 22.04.2022 - 02:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü

    Kayseri'nin Yenihisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde İsmail Alkız (32), birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan (76) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu

    DHA'nın haberine göre; tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

     

    Kayseri de tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü #1

    Kayseri de tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü #2


    İlginizi Çekebilir

    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
    Dünyadan futbol

    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor

    BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri yerinden edildi
    Dünya

    BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri yerinden edildi

    Diyanet 22 Nisan 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Leyletü'l Kadr
    Yaşam

    Diyanet 22 Nisan 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Leyletü'l Kadr

    Görüş Bildir