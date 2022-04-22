Kayseri'de tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü

Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız, tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı elleriyle boğarak öldürdü.

Kayseri'nin Yenihisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde İsmail Alkız (32), birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan (76) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu

DHA'nın haberine göre; tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.