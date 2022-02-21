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    Kayseri'de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

    Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 07:06
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    Kayseri'de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

    Kayseri'de ilçeye bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet A. (51), eşiyle tartıştı.

    KALBİNDEN BIÇAKLANAN KOCA, HAYATINI KAYBETTİ

    Tartışmanın büyümesiyle eşi tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kayseri de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü #1

    KADIN GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı. Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü #2


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