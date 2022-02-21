Kayseri'de tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'de ilçeye bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet A. (51), eşiyle tartıştı.

KALBİNDEN BIÇAKLANAN KOCA, HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle eşi tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı. Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



