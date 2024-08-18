Kayseri'de tehlikeli yolculuk: Üstü açık arabadan sarktılar

İHA
Kayseri'de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Çorakçılar mahallesi üzerinde ilerleyen bir sürücü, önünde seyreden araçtaki iki genci görünce hayrete düştü.
BACAKLARINI DIŞARI SARKITIP YOLCULUK ETTİLER
Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam etti.
KAMERALARA YAKALANDILAR
Hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Otomobil, bir süre sonra gözden kaybolduHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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