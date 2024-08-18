Kayseri'de tehlikeli yolculuk: Üstü açık arabadan sarktılar
İHA

Kayseri'de iki arkadaşın tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Çorakçılar mahallesi üzerinde ilerleyen bir sürücü, önünde seyreden araçtaki iki genci görünce hayrete düştü.

BACAKLARINI DIŞARI SARKITIP YOLCULUK ETTİLER

Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam etti.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)