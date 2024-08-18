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Kayseri'de tehlikeli yolculuk: Üstü açık arabadan sarktılar

Kayseri'de tehlikeli yolculuk: Üstü açık arabadan sarktılar Çorakçılar Mahallesi üzerinde seyir halindeki üstü açık araçtan sarkarak yolculuk yapan iki kişi, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.