- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Sarıkız ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
- İHA
- 23.03.2022 - 17:49
- Güncelleme : 23.03.2022 - 17:55
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK ve YPG/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik Sarız ilçesinde çalışma düzenledi.
Yapılan çalışma sonucunda Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şahsın ilçede bulunduğu tespit edildi.
DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken evde de arama yaptı.
ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Yapılan aramalarda, şüpheliye ait birçok dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın karakoldaki işlemleri sürüyor.