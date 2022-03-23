Petrol
121.91
5.57%
Euro
16.36
0.00%
Dolar
14.85
0.17%
Altın
920.93
0.53%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
631.628
-0.07%
BTXN Coin
41.55
0.04%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Kayseri'de terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

    Sarıkız ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK ve YPG/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik Sarız ilçesinde çalışma düzenledi.

    Yapılan çalışma sonucunda Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şahsın ilçede bulunduğu tespit edildi.

    DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken evde de arama yaptı.

    ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Yapılan aramalarda, şüpheliye ait birçok dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın karakoldaki işlemleri sürüyor.

    Kayseri de terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı #1


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'dan nükleer silah iddialarına yanıt
    Dünya

    Rusya'dan nükleer silah iddialarına yanıt

    Elif Elmas devleri peşine taktı
    Futbol

    Elif Elmas devleri peşine taktı

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir