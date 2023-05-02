Kayseri'de tıra çarpan işçi servisi yan yattı Kentte tırla çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralanırken olay yerine gelen ekipler müdahale etti.

İHA Trafik kurallarına uymayan sürücülerin sebebiyet oluşturduğu kazalar can almaya devam ediyor. Yaşanan kazalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeEsentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan işçi servisi yan yattı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi edinilirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar kontrol edildi Sağlık ekipleri kazada yaralanan işçi müdahale edildi. Önlem alındı Öte yandan polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.