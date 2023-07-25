Kayseri'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Niğde karayolu Bahçelievler Mahallesi mevkisinde O.S. idaresindeki tır ile Nuh Balkaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Olay yerine gelen ekipler yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Balkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü O.S., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.