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    Kayseri'de toprağa gömülen tabancanın cinayet unsuru olduğu öğrenildi

    Ekiplerce yapılan operasyon sonucunda, toprağa gizlenmiş halde bulunan tabancanın, Mehmet Altun isimli şahsın öldürülmesinde kullanıldığı ortaya çıktı.
    • 08.12.2022 - 14:14
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    Kayseri'de toprağa gömülen tabancanın cinayet unsuru olduğu öğrenildi

    Kayseri'nin Sarız ilçesindeki jandarma ekipleri,  A.E.'nin, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisini aldı.

    A.E.'nin evine dün operasyon düzenleyen ekipler, bahçede dedektör ile yapılan aramada toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşları ile kapatılan 1 Kalaşnikof tüfek, 4  ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silaha ait şarjör ve 94 mermi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Tabanca cinayette kullanıldı

    İncelemesi yapılan tabancalardan birinin geçen 16 Kasım'da ilçe merkezinde Mehmet Altun'un öldürülmesi, 3 kişinin ise yaralanması olayında kullanıldığı ortaya çıktı.

    Tutuklandı

    Yaşanan olayda gözaltına alınan cinayet zanlısı Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    Bahçesinde tabanca bulunan ve gözaltına alınan A.E.'nin sorgusu ise sürüyor.

    Kayseri de toprağa gömülen tabancanın cinayet unsuru olduğu öğrenildi #1

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    Kayseri de toprağa gömülen tabancanın cinayet unsuru olduğu öğrenildi #6

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    Kayseri de toprağa gömülen tabancanın cinayet unsuru olduğu öğrenildi #8


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