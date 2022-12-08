Sarız ilçesinde toprağa gömülerek üzeri kaldırım taşlarıyla kapatılan kalaşnikof tüfeği ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yaşayan A.E.'nin, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisini aldı.

1 kalaşnikof tüfek ve 4 tabanca bulundu

DHA'nın haberine göre; A.E.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede dedektör ile yapılan aramada toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşları ile kapatılan 1 kalaşnikof tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silaha ait şarjör ve 94 mermi ele geçirildi.

Bir kişi gözaltında

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kayseri'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - VİDEO