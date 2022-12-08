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    Kayseri'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

    Sarız ilçesinde toprağa gömülerek üzeri kaldırım taşlarıyla kapatılan kalaşnikof tüfeği ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
    • 08.12.2022 - 01:20
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    Kayseri'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yaşayan A.E.'nin, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisini aldı.

    1 kalaşnikof tüfek ve 4 tabanca bulundu

    DHA'nın haberine göre; A.E.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede dedektör ile yapılan aramada toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşları ile kapatılan 1 kalaşnikof tüfeği, 4  ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silaha ait şarjör ve 94 mermi ele geçirildi.

    Bir kişi gözaltında

    Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Kayseri'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - VİDEO

    Kayseri de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi #1

    Kayseri de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi #2

    Kayseri de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi #3

    Kayseri de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi #4

    Kayseri de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi #5

    Kayseri de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi #6


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