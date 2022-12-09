Kayseri'de tornavida ile ölüme haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası

İki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında başına aldığı 'tornavida' darbesiyle hayatını kaybeden gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yolda yürüyen 29 yaşındaki Ahmet Çamlı ile karşıdan arkadaşı ve kardeşiyle gelen Burak Eroğlu (20) arasında laf atma nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

12 gün dayanabildi

Kavgada Burak Eroğlu, tornavida ile Ahmet Çamlı’nın başına vurarak ağır yaraladı.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çamlı, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı tutuklandı, diğerleri serbest kaldı

Geçen yıl 30 Ekim tarihinde çıkan kavga sonrası Burak Eroğlu ile kavgaya karışan anne ve babasının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eroğlu tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karar duruşması

Davanın karar duruşması bugün Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, tutuklu sanık Burak Eroğlu ile tutuksuz yargılanan annesi H.E. ve babası S.E. ile ölen Ahmet Çamlı’nın şikayetçi yakınları hazır bulundu.

Savcı, müebbet istedi

Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Burak Eroğlu ile annesi H.E.’nin, ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapse, sanığın arkadaşı M.K. ile babası S.E.’nin ise delil yetersizliğinden aynı suçtan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Savcı, ayrıca sanığın tutuksuz yargılanan annesi H.E.’nin de tutuklanmasını talep etti.

“Annemin hiçbir suçu yok”

Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık Burak Eroğlu, “Annemin hiçbir suçu yoktur. Eylemi ben de gerçekleştirmedim. Tahliyemi istiyorum.” dedi.

Sanığın annesi H.E. ise “Hiçbir şekilde suçlamayı kabul etmiyorum. Olay yerine baltayı onlar getirdi. Suç bana döndü. Suçsuzum.” diye konuştu.

Tahrik indirimi uygulandı, 18 yıl ceza aldı

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eroğlu’nu 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak, cezasını 18 yıla düşürdü.

Heyet, diğer sanıkların ise beraatlerine hükmetti.