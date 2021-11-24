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    Kayseri’de torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 16 yıl hapis

    12 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan dede, 16 yıl 8 ay hapse çarptırılıp, tutuklandı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 17:35
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    Kayseri’de torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 16 yıl hapis

    3 Mayıs’ta Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde R.Ş. (12) adlı kız çocuğu, dedesi R.Ş.'nin (81) cinsel istismarına uğradığını annesine anlattı.

    Annenin şikayeti üzerine dede R.Ş. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

    BERAATİNİ İSTEDİ

    Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur taraf ile sanık R.Ş. hazır bulundu.

    Sanık R.Ş., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

    16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

    Mahkeme heyeti, sanık R.Ş.’yi ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

    Karar sonrası R.Ş., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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