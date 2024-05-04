Kayseri'de trenin çarptığı otomobil devrildi: 1 yaralı

İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde ehliyetsiz olan sürücü İ.G. idaresindeki otomobil ile Kayseri Tren Garı'ndan çıkan yolcu treni çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araç hemzemin geçitteki kontrol noktasının önüne devrilirken yolcu treni de yaklaşık 200 metre sonra durabildi.
Kazada araç sürücüsü İ.G. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken,devrilen araç çekici bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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