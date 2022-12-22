Petrol
83.01
0.99%
Euro
19.8224
0.04%
Dolar
18.6743
0.07%
Altın
1.091
0.31%
Borsa
5462
0.00%
Bitcoin
318.483
-0.11%
BTXN Coin
7.19
-4.89%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kayseri'de tüp patlayan evde 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

    Tüp patlaması yaşanan evin bir kısmı yıkılırken, evde bulunan 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 22.12.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de tüp patlayan evde 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

    Kayseri'nin Epçe Mahallesi'nde panik anları yaşandı.

    Mahallede bulunan müstakil evde tüp patladı.

    Patlamanın şiddetiyle evin bir kısmı yıkılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

    Jandarma ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde Salim Ç.'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olayda yaralanan Fatma Ç. ile oğlu Fatih Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

    Kayseri de tüp patlayan evde 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı #1

    Kayseri de tüp patlayan evde 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı #2


    Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye tepki
    Futbol

    Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye tepki

    Kayseri’de cam silerken düşen kadın öldü
    3. Sayfa

    Kayseri’de cam silerken düşen kadın öldü

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir