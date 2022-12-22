Kayseri'de tüp patlayan evde 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Tüp patlaması yaşanan evin bir kısmı yıkılırken, evde bulunan 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Epçe Mahallesi'nde panik anları yaşandı.

Mahallede bulunan müstakil evde tüp patladı.

Patlamanın şiddetiyle evin bir kısmı yıkılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Jandarma ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde Salim Ç.'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan Fatma Ç. ile oğlu Fatih Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.