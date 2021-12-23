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    Kayseri’de tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı

    Gece saatlerinde tuvalete gitmek isterken, tuvalet kapısıyla pencereyi karıştıran yaşlı adam, metrelerce yüksekten yere düştü. Talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 11:52
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    Kayseri’de tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı

    Fransa'dan Kayseri'ye ev almak için gelen gurbetçi Mustafa Ö. (70), bir akrabasının Serçeönü Mahallesi'nde bulunan evine misafir oldu.

    Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı.

    Tuvalete girdiğini düşünen talihsiz adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü.

    10 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

    Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı.

    Bina hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa alındı.

    Kayseri’de tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı ViDEO

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Mustafa Ö., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı #1

    Kayseri’de tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı #2

    Kayseri’de tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı #3

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