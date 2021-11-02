Kayseri'de üniversite öğrencisine otomobil çarptı

20 yaşındaki üniversite öğrencisinin, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpmasıyla savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 74'üncü kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında bir üniversite öğrencisi, yolun karşısına geçmek istedi.

Ömer İhsan Y. yönetimindeki 61 DD 093 plakalı otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Sağlık Programı Bölümü öğrencisi Abdibaki Alic'e çarptı.

Kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alic, uygulanan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde üniversite öğrencisine, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması yer alıyor.





















