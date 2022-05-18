Kayseri'de baba ve oğullarından 100 milyon liralık vurgun

Kayseri'de baba ve oğullarından 100 milyon liralık vurgun

Bir oto galerisinin piyasada güven sağladıktan sonra ödemeleri aksatarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti. Baba ve 3 oğlu gözaltına alındı.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir oto galericinin piyasada güven sağladıktan sonra çek, senet, alım ve satımlarında ödemeleri aksatarak usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Baba ve 3 oğlu yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri yaptığı operasyonda, R.Y. ile oğulları G.Y, A.Y. ve S.Y'yi kent dışına çıkmaya çalışırken yakaladı.

Polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 787 bin lira, 1372 aracın satış sözleşmesi, 107 tapu, 70 çek, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirdi.

100 milyon liralık vurgun

İlk tespitlere göre yaklaşık 70 müştekinin mağdur edildiği, zanlıların 100 milyon lira civarında haksız kazanç elde ettiği ve rakamın artabileceği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, emniyete götürüldü.