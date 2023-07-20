Kayseri'de uyuşturucu taciri yolcu otobüsünde yakalandı Şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şahıs, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor...

Bu kapsamda yapılan operasyonlar her geçen gün artıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda N.D.'nin, batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Yolcu otobüsünde gözaltına alındı

Şüpheli şahsın içinde olduğu tespit edilen yolcu otobüsü, Kayseri girişinde uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken N.D. ise gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.D., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.